Horóscopo do dia (08/09): previsão do seu signo para hoje, segunda

Horóscopo do dia (08/09): previsão do seu signo para hoje, segundaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos neste segunda, 8 de setembro (08/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 8 de setembro (08/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Sol e Mercúrio em harmonia.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
O céu da semana indica um período em que sua estabilidade emocional busca amparo na estabilidade da vida privada e em rotinas bem estruturadas. Sol e Mercúrio em harmonia no setor do dia a dia fortalecem sua capacidade de organização, use ao seu favor.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
O céu da semana lhe torna socialmente disponível para o diálogo, mas convém selecionar com mais critério seus contatos. Sol e Mercúrio se mantêm em sintonia no setor social, ampliando sua percepção objetiva das demandas que envolvem os grupos.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
O céu da semana acentua sua visão empreendedora, levando a ajustes práticos nos projetos em andamento. Sol e Mercúrio seguem em sintonia no setor familiar, ampliando sua percepção das demandas domésticas e favorecendo um convívio mais aberto ao diálogo.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
O céu da semana estimula amadurecimento em relação às metas pessoais, enquanto mostra o que ainda requer ajustes na sua vida. Sol e Mercúrio permanecem lhe deixando intelectualmente ativa e aberta à troca de ideias, o que ajuda a expandir seus horizontes.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
O céu da semana anuncia uma fase de reflexões mais profundas, voltadas à transformação da sua realidade. Sol e Mercúrio seguem em sintonia no setor financeiro, ampliando sua percepção das necessidades práticas e aprimorando sua relação com o que é concreto.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
O céu da semana direciona seu olhar às pessoas e ao aprimoramento da vida em conjunto. Sol e Mercúrio seguem em seu signo, ampliando o foco nas metas pessoais e colaborando para que adote uma postura mais racional e assertiva diante dos desafios cotidianos.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
O céu da semana orienta seu foco para a rotina profissional, permitindo que você aperfeiçoe processos e parcerias de trabalho. Sol e Mercúrio seguem em sintonia no setor de crise, favorecendo uma postura prática e objetiva na administração das dificuldades.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
O céu da semana aponta uma fase de amadurecimento coletivo que favorece alinhar interesses e evitar desentendimentos. Sol e Mercúrio seguem em sintonia no setor das amizades, evidenciando o potencial de vínculos nutridos pela confiança e pelo companheirismo.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
O céu da semana favorece ações voltadas a fortalecer o ambiente doméstico e seus projetos pessoais. Sol e Mercúrio seguem em sintonia no setor do trabalho, destacando sua capacidade gestora, o que pode lhe auxiliar a organizar de forma sólida sua vida.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
O céu da semana incentiva o aperfeiçoamento da convivência e dos interesses que envolvem suas parcerias. Sol e Mercúrio seguem em sintonia no setor espiritual, fortalecendo seus valores e permitindo uma ampliação significativa dos seus horizontes intelectuais.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
O céu da semana destaca sua habilidade prática na administração das rotinas, mas também pede atenção ao descanso e ao autocuidado. Sol e Mercúrio em sintonia no setor íntimo favorecem o equilíbrio interior, essencial para a superação das dificuldades.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
O céu da semana estimula o crescimento pessoal em prol da sua postura tanto no espaço íntimo quanto no social, refinando contatos. Sol e Mercúrio seguem em sintonia no setor dos relacionamentos, estimulando a cumplicidade e o diálogo dentro das parcerias.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
Mais sobre signos
Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para domingo, 7 de setembro (07/09)