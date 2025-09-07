Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Horóscopo do dia (07/09): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos neste domingo, 7 de setembro (07/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 7 de setembro (07/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Júpiter em harmonia com a Lua.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

A Lua Cheia no eixo de crise pode aflorar emoções exageradas diante dos desafios, pedindo equilíbrio para manter a objetividade. Com Júpiter no setor familiar em harmonia com a Lua, o lar oferece suporte para recarregar suas energias.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

O envolvimento em grupos se eleva com a Lua Cheia no setor de amizades, colocando você em sintonia com as pessoas e estimulando o lazer coletivo, embora a tensão com Sol e Mercúrio sugira cuidado na escolha de companhias. Dê valor às afinidades.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Seu empenho no trabalho cresce com a Lua Cheia no setor profissional, mas convém equilibrar as tarefas com períodos de descanso. Crie um ambiente aconchegante e aproveite momentos de bem-estar compatíveis com seu orçamento, sem ultrapassar limites.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A Lua Cheia no setor espiritual sugere excesso de idealizações que comprometem o raciocínio e, consequentemente, sua comunicação, devido à tensão com Sol e Mercúrio. Procure conciliar teoria e prática na gestão da rotina e em benefício das suas metas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

O emocional ganha força com a Lua Cheia no setor íntimo, favorecendo momentos prazerosos, mas aumentando o risco de decisões financeiras impulsivas, conforme alerta a tensão com Sol e Mercúrio. Cuide de si e reflita sobre como se fortalecer diante dos desafios.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

As demandas dos vínculos pessoais entram em contraste com as suas, exigindo mais diálogo e capacidade de adaptação, com a Lua Cheia tensionada com Sol e Mercúrio em seu signo. Tenha clareza sobre as expectativas e busque flexibilidade.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

A Lua Cheia no setor cotidiano evidencia a importância de cuidar da saúde e da organização do dia a dia, de modo a amenizar o cansaço físico e mental. Tenha propósitos bem definidos e valorize sua habilidade de gestão.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

A busca por atender aos desejos imediatos se intensifica com a Lua Cheia na área dos prazeres, sendo necessário conciliar demandas pessoais com o entorno, sobretudo quando interesses pessoais divergirem dos coletivos. Cultive generosidade.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

A necessidade de conforto afetivo e de momentos agradáveis no lar cresce com a Lua Cheia no setor doméstico, exigindo equilíbrio com as tarefas do dia a dia. Envolva seu círculo de confiança em rotinas organizadas para equilibrar obrigações e afetos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

A Lua Cheia no setor de comunicação incentiva expressão emocional, mas cuidado com temas delicados diante da tensão com Sol e Mercúrio. Prefira conversas construtivas que aproximem pessoas, e busque diálogos para criar acordos sólidos e duradouros.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

A Lua Cheia no campo financeiro incentiva a busca por satisfação imediata, elevando o desejo de consumo e exigindo cuidado para não desorganizar seu orçamento. Use seu talento para soluções concretas que melhorem o dia a dia.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

A vontade de autoafirmação e o desejo de satisfação imediata cresce com a Lua Cheia em seu signo, podendo causar atritos com pessoas próximas se não houver flexibilidade. Valorize os momentos compartilhados.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

