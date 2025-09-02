Horóscopo do dia (02/09): previsão do seu signo para hoje, terça

Horóscopo do dia (02/09): previsão do seu signo para hoje, terçaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos neste terça, 2 de setembro (02/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Mercúrio dinamiza o setor do cotidiano, favorecendo uma postura mais objetiva e prática na gestão do dia a dia, somada a uma noção mais clara das suas demandas. Mantenha a moderação no trato humano e evite atitudes ríspidas.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Sua postura fica mais aberta com Mercúrio no setor social em sintonia com o Sol, valorizando prazeres culturais e trocas intelectuais em grupo. Convém ter cautela com gastos ligados ao lazer, para não afetar sua segurança material.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Mercúrio no âmbito familiar inicia um período de maior compreensão das demandas do lar, ajudando na organização da casa e no diálogo com as pessoas ao seu redor. Mantenha a calma ao lidar com os obstáculos, visto a tensão trazida por Urano.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
A comunicação se mostra clara e prática com Mercúrio no setor das ideias em equilíbrio com o Sol, contribuindo com o aprendizado e o trato interpessoal. Não se prenda a especulações diante dos problemas e modere suas reações.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Mercúrio ingressa no setor material, ampliando o foco nos temas financeiros e na gestão prática da rotina, contribuindo com uma postura firme e confiante. Compartilhar recursos com outas pessoas pode ser difícil, devido à tensão com Urano, pedindo acordos.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Mercúrio atua em seu signo em sintonia com o Sol, e sua expressão ganha objetividade e confiança, fortalecendo sua autenticidade e comunicação. Evite posturas inflexíveis ao lidar com objetivos de carreira.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Momentos de introspeção são essenciais para lidar com obstáculos, ajudando a encontrar a origem dos conflitos e criar estratégias eficientes, já que Mercúrio atua no campo de desafios e se alinha ao Sol. Mantenha a serenidade diante dos imprevistos e evite medidas extremas.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Mercúrio atua no setor das amizades, favorecendo trocas coletivas e participação em eventos sociais. Não siga tendências alheias que ponham em risco seu equilíbrio financeiro. O entusiasmo pode levar a despesas desnecessárias.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Mercúrio em sintonia com o Sol no setor do trabalho amplia o foco na carreira e nos projetos em curso, fortalecendo a produtividade intelectual e a organização de objetivos futuros. Evite que a busca por crescimento gere rivalidades.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
A busca por conhecimento se intensifica com a chegada de Mercúrio na sua área espiritual, em equilíbrio com o Sol. Isso contribui para a expansão dos seus horizontes intelectuais e favorece o autoconhecimento. Não permita que a imersão no plano mental comprometa a gestão de questões práticas e do próprio bem-estar.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
O autodesenvolvimento guia este ciclo, com Mercúrio no setor íntimo em encontro com o Sol, favorecendo maior clareza sobre o que deve ser mudado em sua postura diante das metas e dos desafios. Cuidado com a pressa por satisfação imediata.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
As relações passam por uma fase com mais abertura para o diálogo e trocas produtivas. É um bom momento para fazer acordos, embora a tensão com Urano exija tranquilidade. Evite provocar conflitos que coloquem outras pessoas na defensiva.
