Horóscopo do dia (02/09): previsão do seu signo para hoje, terça

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) Mercúrio em sintonia com o Sol no setor do trabalho amplia o foco na carreira e nos projetos em curso, fortalecendo a produtividade intelectual e a organização de objetivos futuros. Evite que a busca por crescimento gere rivalidades.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) A busca por conhecimento se intensifica com a chegada de Mercúrio na sua área espiritual, em equilíbrio com o Sol. Isso contribui para a expansão dos seus horizontes intelectuais e favorece o autoconhecimento. Não permita que a imersão no plano mental comprometa a gestão de questões práticas e do próprio bem-estar.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) O autodesenvolvimento guia este ciclo, com Mercúrio no setor íntimo em encontro com o Sol, favorecendo maior clareza sobre o que deve ser mudado em sua postura diante das metas e dos desafios. Cuidado com a pressa por satisfação imediata.