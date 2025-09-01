Horóscopo do dia (01/09): previsão do seu signo para hoje, segunda / Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) O céu da semana estimula seu lado receptivo no trato humano, embora exija também maior capacidade de ajuste nas relações, pois a Lua transita no eixo família e relacionamentos, da fase crescente à cheia. Amadureça seus projetos e aprenda com os desafios. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) O céu da semana lhe conduz a fortalecer a capacidade de diálogo em prol da qualidade do cotidiano e diante do aumento das demandas, visto a Lua no eixo comunicação e cotidiano, da fase crescente à cheia. Os desafios promovem revisões e amadurecimento. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) O céu da semana lhe conduz a fortalecer seu senso prático e coletivo diante das demandas do cotidiano, já que a Lua movimenta o eixo material e social, entre as fases crescente e cheia. As trocas intelectuais ganham impulso com Mercúrio no setor das amizades, mas saiba preservar a discrição quando for necessário.