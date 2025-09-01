Horóscopo do dia (01/09): previsão do seu signo para hoje, segunda

Horóscopo do dia (01/09): previsão do seu signo para hoje, segundaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos neste segunda, 1º de setembro (01/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 1º de setembro (01/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a retrogradação de Plutão, Saturno e Netuno.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
O céu da semana incentiva reflexões profundas sobre os desafios, ideais para crescimento pessoal. Melhore a organização do cotidiano, considerando a atuação de Mercúrio no setor das rotinas.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
O céu da semana o estimula fortalecimento interior, com reflexos positivos no círculo de confiança, com a Lua movimentando o setor íntimo e de amizades. Mercúrio no campo social amplia sua capacidade de diálogo. Os desafios pedem revisões, diante da retrogradação de Plutão, Saturno e Netuno.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
O céu da semana favorece o fortalecimento das parcerias cotidianas. Reflita em conjunto sobre os desafios e amadureça possíveis soluções, diante da retrogradação de Plutão, Saturno e Netuno.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
O céu da semana lhe incentiva a fortalecer rotinas em seus aspectos práticos, emocionais e de convivência. Os desafios profissionais trazem amadurecimento, visto a retrogradação de Plutão, Saturno e Netuno.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
O céu da semana evidencia um período em que a relação com grupos pede fortalecimento, já que a Lua atua no setor social e íntimo, da fase crescente à cheia. Alinhe suas ambições aos desafios materiais e interpessoais em curso, pois Mercúrio ingressa no setor financeiro e Plutão, Saturno e Netuno seguem retrógrados.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
O céu da semana estimula seu lado receptivo no trato humano, embora exija também maior capacidade de ajuste nas relações, pois a Lua transita no eixo família e relacionamentos, da fase crescente à cheia. Amadureça seus projetos e aprenda com os desafios.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
O céu da semana lhe conduz a fortalecer a capacidade de diálogo em prol da qualidade do cotidiano e diante do aumento das demandas, visto a Lua no eixo comunicação e cotidiano, da fase crescente à cheia. Os desafios promovem revisões e amadurecimento.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
O céu da semana lhe conduz a fortalecer seu senso prático e coletivo diante das demandas do cotidiano, já que a Lua movimenta o eixo material e social, entre as fases crescente e cheia. As trocas intelectuais ganham impulso com Mercúrio no setor das amizades, mas saiba preservar a discrição quando for necessário.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
O céu da semana lhe estimula a se dedicar com firmeza às demandas da vida privada e às relações familiares, visto a Lua entre seu signo e o setor doméstico, da fase crescente à cheia. O trabalho intelectual é ampliado por Mercúrio na área profissional, embora seja necessário fazer ajustes com frequência.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
O céu da semana favorece um processo essencial de revisão dos seus ideais diante da vida, em meio à gestão dos desafios. Procure reorganizar suas rotinas, já que Plutão, Saturno e Netuno se encontram em retrogradação.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
O céu da semana estimula a articulação interpessoal diante do aumento das demandas práticas. Os desafios lhe colocam frente a frente com suas ambições, gerando revisões importantes, devido à presença de Mercúrio no setor íntimo e à retrogradação de Plutão, Saturno e Netuno.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
O céu da semana eleva sua disposição e produtividade diante dos objetivos imediatos, pois a Lua transita entre o setor profissional e seu signo, da fase crescente à cheia. Melhore a comunicação com aliados e faça acordos frente aos desafios.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
Mais sobre signos
Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para domingo, 31 de agosto (31/08)