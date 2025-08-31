Horóscopo do dia (31/08): previsão do seu signo para hoje, domingo

Horóscopo do dia (31/08): previsão do seu signo para hoje, domingoConfira a previsão do horóscopo para todos os signos neste domingo, 31 de agosto (31/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 31 de agosto (31/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em tensão com o Sol.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
A Lua Crescente incentiva a busca por significado emocional nas experiências, mas a tensão com o Sol aconselha evitar idealizações excessivas, priorizando atitudes práticas. Reserve o domingo para momentos leves e atividades que tragam bem-estar.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
A Lua Crescente em sintonia com Vênus, motiva a busca por harmonia no lar e nos laços afetivos. Mas a tensão com o Sol alerta para não esperar demais das relações. Cuide de si antes de oferecer ajuda, para não sobrecarregar os outros.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
A Lua Crescente harmonizada a Vênus traz generosidade e maior proximidade nos relacionamentos, favorecendo o afeto mútuo. No entanto, a tensão com o Sol sinaliza a importância de evitar interações forçadas e o contato com pessoas invasivas, priorizando interações mais leves e menos desgastantes.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Seu envolvimento nas rotinas ganha um toque criativo e afetuoso com a Lua Crescente em harmonia com Vênus, fortalecendo também a generosidade nos vínculos. No entanto, é preciso lidar com os desafios de forma racional, cultivando objetividade e evitando julgamentos precipitados.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
A vontade de aproveitar os prazeres cotidianos permanece, com a Lua Crescente alinhada a Vênus, mas o cuidado com excessos sociais que afetam sua reputação e as finanças segue sendo necessário. Mantenha o equilíbrio e evite exageros.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
A Lua Crescente se harmoniza a Vênus entre o setor familiar e o de crise, estimulando o recolhimento para renovar seu equilíbrio emocional. Aproveite os momentos em ambientes mais íntimos. Proteja sua privacidade e estabeleça limites com familiares exigentes.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Com a Lua Crescente em harmonia com Vênus, seu carisma fica em evidencia, favorecendo trocas sociais e boas conversas. Porém, a tensão com o Sol pede moderação ao lidar com temas delicados, buscando imparcialidade. Valorize diálogos construtivos, sem perder a diplomacia.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
A harmonia da Lua Crescente com Vênus estimula uma vivência prazerosa no desempenho de seus talentos e dá criatividade à gestão das tarefas do dia a dia. O alerta fica para gastos financeiros, já que há tendência a excessos no convívio social. Mantenha o equilíbrio.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
O desejo de vivenciar momentos prazerosos é realçado pela Lua Crescente em harmonia com Vênus, mas é preciso cautela para não abandonar a rotina e esquecer dos compromissos. Equilibre diversão e responsabilidades.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
A tensão entre a Lua Crescente e Sol pode gerar inseguranças quanto ao futuro, mas também oferece espaço para aprendizados importantes diante das dificuldades. Busque conforto emocional e valorize momentos introspectivos.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Momentos agradáveis marcam seus encontros neste domingo, com a Lua Crescente no setor social em harmonia com Vênus. Prefira círculos próximos ou interações virtuais, mantendo seu bem-estar sem pressionar o orçamento.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Sua criatividade favorece as rotinas e ajuda a transformar as obrigações em experiências mais leves e até prazerosas. Mas é preciso maturidade ao lidar com conflitos, conforme alerta a tensão lunar com o Sol.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
