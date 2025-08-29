Horóscopo do dia (29/08): previsão do seu signo para hoje, sexta

Horóscopo do dia (29/08): previsão do seu signo para hoje, sextaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta sexta, 29 de agosto (29/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 29 de agosto (29/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão entre Lua e Mercúrio.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
A tensão entre Lua e Mercúrio mostra a necessidade de equilibrar demandas pessoais e coletivas, sem deixar que uma anule a outra. Mantenha o critério ao expor sua vida e com gastos sociais. O lar e os vínculos familiares oferecem acolhimento nesta fase.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Lua e Mercúrio em tensão destacam conflitos entre priorizar desejos ou deixá-los de lado para atender exigências familiares, o que pode gerar frustração e atritos. Preserve sua autonomia e busque acordos na divisão das responsabilidades.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
A comunicação fica vulnerável com a tensão entre Lua e Mercúrio, pedindo moderação e diplomacia para que as diferenças não comprometam a convivência. Compense sendo útil e eficiente na organização das tarefas diárias.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
As demandas sociais e os gatos com lazer tendem a aumentar com o final de semana, exigindo planejamento para evitar prejuízos, como alerta a tensão entre Lua e Mercúrio. Os amigos leais se tornam um apoio afetivo importante.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
O critério e a prudência são testados, pois a Lua e Mercúrio tensionados podem levar a falhas de avaliação. Mesmo tendo segurança sobre seus propósitos, pondere os prós e contras antes de tomar decisões relevantes. Aprenda com os erros e siga firme.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
As áreas de comunicação e crise se encontram tensionadas pelo encontro entre Lua e Mercúrio, abrindo espaço ao pessimismo e à exposição das fragilidades. Trabalhe a autoconfiança e adote uma postura discreta ao lidar com o coletivo.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
A tensão entre Lua e Mercúrio destaca falhas de estratégia na condução das tarefas, pedindo reflexão sobre a viabilidade das suas ações. Mantenha as finanças organizadas, pois segurança material oferece apoio, como indica a harmonia entre Lua e Júpiter.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Com a Lua em seu signo em tensão com Mercúrio na área profissional, é hora de avaliar sua satisfação em relação as atividades do dia a dia e também o rendimento obtido. A insatisfação vem à tona, mas pode ajudar a refletir sobre mudanças futuras.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Inquietações marcam o dia e despertam questões existenciais, devido à tensão entre Lua e Mercúrio entre os setores de crise e espiritualidade. Seus medos parecem maiores que os desafios. Priorize atividades que restaurem sua serenidade.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Lua e Mercúrio tensionados despertam o lado crítico da sua personalidade, causando desgastes sociais. Evite julgar as pessoas ao seu redor, pois nessa fase as impressões tendem a ser superficiais e falhas. Colocar-se no lugar do outro ajuda a melhorar as relações.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Diferenças de opinião e disputas de espaço fragilizam parcerias, já que Lua e Mercúrio estão tensionados entre o setor do trabalho e dos relacionamentos. Valorize a diversidade e respeite pontos de vista distintos para tornar a convivência enriquecedora.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
O equilíbrio emocional se mostra essencial para fazer boas escolhas, como alerta a tensão entre Lua e Mercúrio. Busque estabilidade, prazer e apoio de pessoas confiáveis para manter o bem-estar.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
Mais sobre signos
