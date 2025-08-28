Horóscopo do dia (28/08): previsão do seu signo para hoje, quinta

Horóscopo do dia (28/08): previsão do seu signo para hoje, quintaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta quinta, 28 de agosto (28/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 28 de agosto (28/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia entre Lua e Júpiter.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
O dia pode ser intenso com preocupações que afetam sua confiança e serenidade, pois a Lua no setor íntimo entra em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio. Buscar recolhimento ajuda a equilibrar as emoções, como mostra a harmonia entre Lua e Júpiter.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Os vínculos ficam instáveis com a Lua tensionada a Plutão, Vênus e Mercúrio, exigindo equilíbrio emocional e diplomacia ao se posicionar. Uma postura flexível pode facilitar a superação das barreiras no convívio.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
O início do dia pode ser exigente frente a tarefas e pressões cotidianas, já que a Lua no setor de rotinas se opõe a Plutão, Vênus e Mercúrio, favorecendo atritos. Tente encarar tudo com objetividade, mantendo a disciplina e a organização.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
A Lua no setor social segue em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio, sugerindo prudência com momentos de prazer para poupar recursos e energia. Valorize o lazer em ambientes domésticos, com gastos controlados em prol do seu bem-estar e das pessoas que você ama.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
O ambiente doméstico se revela desafiador com a Lua em tensão, pedindo diálogo e disposição para acordos. Tente reagir com firmeza e flexibilidade às adversidades, ouvindo quem está perto e absorvendo aprendizados, como sinaliza a Lua em harmonia com Júpiter.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
A Lua na área da comunicação em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio, estimula críticas em excesso e falas repetitivas que podem desgastar os vínculos. Busque amenizar suas palavras e valorizar a contribuição das pessoas ao seu redor, abrindo espaço para trocas produtivas.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Limitações financeiras podem travar seus planos e causar incômodos, devido a tensão entre a Lua, Plutão, Vênus e Mercúrio. Evite se inibir e use sua habilidade criativa para encontrar recursos fora do habitual.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
É hora de desacelerar e cuidar mais de si, já que a Lua em seu signo entra em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio. Inserir atividades leves e saudáveis na rotina ajuda a equilibrar corpo e mente, fortalecendo sua estrutura.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
A Lua na área de crise em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio amplia a sensação de peso diante dos problemas. Em vez disso, tente olhar os fatos como parte do processo de crescimento e como uma oportunidade de promover mudanças construtivas.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
A Lua passa pela casa das amizades e encontra Plutão, Vênus e Mercúrio, indicando desconexão com vínculos e estimulando atritos. Exercite sua inteligência emocional, selecione suas companhias e priorize afinidades.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
A pressão no trabalho pode comprometer os vínculos, exigindo equilíbrio. Evite especulações em excesso e some forças com quem compartilha suas metas, já que a Lua em harmonia com Júpiter favorece cooperação e estabilidade.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
A melancolia se intensifica na área espiritual em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio, revelando frustrações difíceis de digerir. Tire o foco do passado e encare o futuro com confiança, incluindo na rotina atividades que tragam alegria e elevem sua autoconfiança.
