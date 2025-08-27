Horóscopo do dia (27/08): previsão do seu signo para hoje, quarta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quarta, 27 de agosto / Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) A tensão entre Lua e Júpiter entre o setor material e o das amizades pede cuidado ao lidar com dinheiro e relações, já que gastos sociais ou acordos mal feitos podem gerar frustrações. Apoie quem precisa, mas não assuma responsabilidades além do que pode sustentar.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) A tensão entre Lua e Júpiter pode gerar atritos entre seu signo e a área profissional, trazendo insatisfação com a carreira e comprometendo projetos em curso, o que ameaça metas e credibilidade. Evite decisões impulsivas e priorize cumprir suas obrigações.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Momentos de incerteza e reflexão pessoal são intensificados pelo encontro tenso entre Lua e Júpiter no setor de crise e a área espiritual, sinalizando um período de dúvidas sobre a vida profissional. Evite tomar decisões importantes nessa fase, pois ainda há muito a amadurecer. O ideal é manter a discrição e a cautela.