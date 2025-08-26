Horóscopo do dia (26/08): previsão do seu signo para hoje, terça

Horóscopo do dia (26/08): previsão do seu signo para hoje, terçaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta terça, 26 de agosto (26/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 26 de agosto (26/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é encontro entre Lua e Marte.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
O encontro entre Lua e Marte no setor dos relacionamentos favorece a participação em iniciativas coletivas e fortalece o papel das parcerias. Evite que disputas por espaço se ampliem e acabem trazendo atritos nas relações.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Sua energia se volta à organização da vida cotidiana com o encontro entre Lua e Marte no setor das rotinas, ampliando sua produtividade e permitindo conquistas no dia a dia. Evite impor um ritmo que os outros não consigam ou não tenham interesse em acompanhar.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Sua postura fica mais ativa ao se conectar com seus contatos, pois Lua e Marte se unem na área social e estimulam esforços coletivos para metas comuns. O desejo por diversão cresce, mas será necessário equilibrar isso com sua realidade financeira.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
O encontro entre Lua e Marte no setor familiar traz dinamismo para resolver pendências e agir de forma prática. Colabore com quem convive, mas cuide para não acumular responsabilidades que podem ser compartilhadas com outras pessoas.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Lua e Marte juntos no setor mental fortalecem sua autoconfiança e estimulam você a defender suas ideias com firmeza, inspirando também quem está próximo. Prefira unir as pessoas em torno de soluções, principalmente diante de situações tensas.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Com Lua e Marte na área financeira, sua postura se torna mais prática e decidida, ajudando a organizar tarefas e avançar em seus objetivos. Mantenha sua independência, mas reconheça quem colabora com você. Evite pressionar demais os outros na busca por resultados imediatos.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Lua e Marte em seu signo despertam coragem e atitude, colocando você no centro de oportunidades importantes para o futuro. No entanto, será preciso moderar a impulsividade, sobretudo em cenários que pedem mais prudência.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Lua e Marte no setor de crise pedem cautela no ritmo e revisão das estratégias para lidar com os desafios. Também é essencial observar como lida com os sentimentos de frustração e raiva, para que não surjam atitudes ou respostas carregadas de agressividade.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
O convívio em grupo se fortalece, estimulando o apoio mútuo e parcerias que crescem no coletivo. Cuidado apenas para não se envolver em disputas territoriais, como alerta a tensão com Júpiter.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Lua e Marte juntos no setor profissional ampliam seu desejo de realização, estimulando desempenho e produtividade, contribuindo com o cumprimento de metas. Ainda assim, evite confrontos diretos quando houver divergências em situações delicadas.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Lua e Marte unidos na área espiritual aumentam sua vontade de explorar novos caminhos e expandir aprendizados, trazendo movimento à vida. No entanto, não permita que o desejo por aventura faça você se expor a riscos sem refletir antes de fazer escolhas.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
O momento favorece o foco em questões pessoais e a dedicação às suas prioridades, com Lua e Marte juntos no setor íntimo. Antes de agir, avalie se suas escolhas afetam quem está ao redor e busque acordos para manter o equilíbrio nas relações.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
