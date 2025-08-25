Horóscopo do dia (25/08): previsão do seu signo para hoje, segunda

Horóscopo do dia (25/08): previsão do seu signo para hoje, segundaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta segunda, 25 de agosto (25/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 25 de agosto (25/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Vênus e Lua Crescente interferindo no Zodíaco.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
O céu da semana realça seu carisma com Vênus ativando a área social, favorecendo contatos e prazeres coletivos, ainda que de forma seletiva e equilibrada. A sede por aprender se amplia, sobretudo com a Lua Crescente transitando pelo setor espiritual.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
O céu da semana aproxima você de suas raízes culturais e do afeto em família, pois Vênus atua no setor doméstico, apoiando também práticas de autocuidado ligadas à rotina. O fortalecimento interior se intensifica com a Lua Crescente presente no setor íntimo.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
O céu da semana ressalta sua habilidade de comunicação, que conta com seu carisma e desenvoltura, já que Vênus transita pela casa das ideias. Explore essas qualidades para nutrir sua rede de confiança e superar os desafios que surgirem.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
O céu da semana valoriza sua criatividade na organização da vida prática, com Vênus estimulando a área material e a Lua Crescente ativando o setor do cotidiano. Aproveite para investir em momentos de bem-estar, mas mantenha a moderação nos gastos.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
O céu da semana é marcado pela chegada de Vênus em seu signo, realçando sua beleza natural e criatividade. O desejo por momentos que proporcionem bem-estar cresce, mas dê prioridade a experiências especiais e de qualidade. A Lua Crescente na área social torna as trocas culturais enriquecedoras.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
O céu da semana estimula um ritmo mais calmo, valorizando recolhimento como fonte de fortalecimento interior. O lar surge como espaço de apoio e também como campo fértil para ideias criativas, sobretudo com a Lua Crescente no setor familiar.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
O céu da semana reforça a harmonia em suas relações, unindo carisma, empenho e maturidade emocional frente às dificuldades. Sua capacidade de diálogo se eleva, especialmente com a Lua Crescente na área comunicativa.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
O céu da semana estimula a busca por reconhecimento profissional. Com Vênus no setor do trabalho, você encontra equilíbrio entre razão e intuição para lidar com assuntos relacionado a vida familiar. Organize suas finanças com atenção, pois a Lua Crescente movimenta o setor material.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
O céu da semana favorece vivências que ampliam sua visão cultural e elevam o prazer pelo conhecimento, pois Vênus ativa o setor espiritual e promove equilíbrio entre razão e emoção. A Lua Crescente em seu signo aumenta sua confiança.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
O céu da semana fortalece laços profundos e relações de confiança, com Vênus no setor íntimo. No entanto, evite criar vínculos de dependência emocional, pois a Lua Crescente movimenta o setor de crises.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
O céu da semana evidencia a busca por harmonia nas parcerias, favorecendo sua abertura emocional e uma postura mais diplomática diante de conflitos. Os prazeres coletivos se fortalecem com a Lua Crescente atuando no setor das amizades.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
O céu da semana favorece uma postura delicada ao lidar com a rotina, ajudando a manter a harmonia nas relações cotidianas. Suas ambições se fortalecem com a Lua Crescente no setor profissional, trazendo impulso e motivação para seus projetos.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
