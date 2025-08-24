Horóscopo do dia (24/08): previsão do seu signo para hoje, domingo

Horóscopo do dia (24/08): previsão do seu signo para hoje, domingoConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta domingo, 24 de agosto (24/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 24 de agosto (24/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia da Lua com Júpiter e Vênus.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
A Lua movimenta o setor das rotinas e se alinha a Júpiter e Vênus na área doméstica, favorecendo um convívio mais harmonioso e acolhedor. Tarefas diárias podem ser realizadas com leveza e criatividade, deixando o ambiente ao seu redor mais agradável.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
A harmonia da Lua com Júpiter e Vênus no eixo social e comunicativo estimula seu lado espontâneo e afetuoso, tornando as trocas mais produtivas e prazerosas. Ideias ganham força quando compartilhadas, gerando oportunidades e fortalecendo o bem-estar coletivo. Busque experiências que ampliem seu repertório cultural.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Os encontros da Lua com Júpiter e Vênus evidenciam um bom momento para aprimorar a organização da rotina e cuidar melhor do lar. Sua versatilidade será útil para lidar com contratempos, aproveitando recursos disponíveis e encontrando soluções criativas que tragam mais conforto.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Com a Lua no setor das comunicações em harmonia com Júpiter e Vênus, sua expressão fica mais afetuosa e aberta. Conversas podem fluir com mais facilidade, fortalecendo vínculos pessoais e ajudando na defesa dos seus interesses. Participar de trocas construtivas será especialmente benéfico.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
O dia favorece soluções criativas para questões práticas e financeiras, já que a Lua se conecta positivamente a Júpiter e Vênus. Seu otimismo e senso criativo ajudam a superar limitações e a enxergar novas possibilidades de crescimento.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
A Lua em seu signo se harmoniza com Júpiter e Vênus no setor das amizades, realçando seu carisma e fortalecendo relações de confiança. O apoio de pessoas próximas pode abrir portas e gerar oportunidades que alinhem momentos de prazer e desenvolvimento pessoal.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Com a Lua na área das transformações se harmonizando a Júpiter e Vênus na área do trabalho, você lida melhor com situações desafiadoras e encontra soluções alternativas para problemas antigos. Aproveitar recursos de forma inteligente será um diferencial neste momento.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
O encontro da Lua com Júpiter e Vênus amplia seu interesse por interações que estimulem o aprendizado e o crescimento pessoal. Momentos compartilhados podem trazer novas percepções sobre si e inspirar mudanças positivas no modo de conduzir seus objetivos.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
O alinhamento entre Lua, Júpiter e Vênus favorece a integração entre seus propósitos profissionais e suas necessidades emocionais. Atividades que unam prazer e produtividade tendem a gerar resultados mais consistentes e fortalecer vínculos de trabalho.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
A Lua no setor espiritual, em harmonia com Júpiter e Vênus, estimula seu lado otimista atraindo conexões mais profundas e significativas com quem você ama. Sua afetividade ajuda a quebrar barreiras emocionais e criar um clima de cumplicidade, fortalecendo os laços.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
A Lua conecta o setor financeiro ao cotidiano, em sintonia com Vênus e Júpiter, favorecendo soluções criativas para demandas práticas. Seu otimismo ajuda a manter a motivação em alta, mesmo diante dos desafios.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Sua comunicação ganha generosidade e simpatia, aproximando as pessoas e tornando o convívio mais prazeroso. Interações que envolvam aprendizado ou criatividade podem render frutos duradouros, além de enriquecer seu repertório cultural.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
