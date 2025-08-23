Horóscopo do dia (23/08): previsão do seu signo para hoje, sábado

Horóscopo do dia (23/08): previsão do seu signo para hoje, sábadoConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta sábado, 23 de agosto (23/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 23 de agosto (23/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o alinhamento do Sol com a Lua Nova.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
A Lua Nova no setor das rotinas desperta energia para cuidar das tarefas diárias, melhorar hábitos e fortalecer vínculos com o ambiente ao redor. O alinhamento com o Sol evidencia demandas e oportunidades. Desafios podem surgir, exigindo atenção e planejamento.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Sua postura receptiva e comunicativa favorece conexões sociais e parcerias capazes de auxiliar nas demandas atuais. Sua espontaneidade e carisma elevam os momentos de descontração em grupo. Porém, é importante manter sua imagem preservada.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
O desejo de conforto no lar e proximidade com pessoas queridas ganha força, enquanto você busca aperfeiçoar a rotina doméstica. Abra espaço para novas abordagens, mas evite mudanças bruscas, como alerta a tensão de Urano.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
A mente se abre para novas ideias, favorecendo a troca de conhecimento ao mesmo tempo em que você desenvolve mais empatia por quem está ao seu redor. Contudo, é recomendável preservar a vida íntima e lidar com os desafios de forma reservada, devido à tensão com Urano.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
A Lua Nova impulsiona gestos generosos e maior flexibilidade no uso dos recursos, especialmente quando ligados ao bem-estar. Porém, analise cada decisão financeira com cautela para evitar gastos impulsivos que possam comprometer seu equilíbrio, já que Urano indica risco de excessos.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
A Lua Nova em seu signo desperta autoconfiança e receptividade para viver momentos que estimulem seu crescimento pessoal. Ao mesmo tempo, o Sol realça seus talentos e vocações, favorecendo a expressão de suas qualidades. Busque equilíbrio entre objetivos individuais e interesses coletivos, evitando conflitos desnecessários.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Você tende a enxergar alternativas diferentes para lidar com os obstáculos, favorecendo mudanças positivas na maneira como você lida com os problemas. Ainda assim, evite posturas extremas.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
A Lua Nova na área das amizades amplia sua sociabilidade e o desejo de estreitar laços com amigos e fazer novos contatos, estimulando gestos de cuidado com quem é importante para você. No entanto, não permita que as necessidades coletivas sobreponham as suas, como alerta Urano tensionado.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
O setor profissional recebe estímulo da Lua Nova, abrindo portas para novas oportunidades e fortalecendo parcerias estratégicas. Controle o impulso competitivo e evite riscos desnecessários, como sinaliza a tensão de Urano.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
O alinhamento do Sol com a Lua Nova no setor espiritual incentiva vivências que ampliam seu repertório cultural e enriquecem seu crescimento pessoal. No entanto, não se prenda a expectativas distantes da realidade.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
O período traz fortalecimento emocional, ajudando você a lutar por seus objetivos e a promover mudanças necessárias. Liberte-se de vínculos desgastantes para conquistar mais autonomia, como alerta Urano tensionado.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
A Lua Nova no setor dos relacionamentos favorece parcerias e a troca construtiva de conhecimento, permitindo aproveitar o melhor de cada pessoa. Porém, mantenha distância de temperamentos impulsivos ou instáveis, como indica a tensão com Urano.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
