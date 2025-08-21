Horóscopo do dia (21/08): previsão do seu signo para hoje, quinta

Horóscopo do dia (21/08): previsão do seu signo para hoje, quintaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta quinta, 21 de agosto (21/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 21 de agosto (21/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro da Lua com Mercúrio.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Lua e Mercúrio atuam no setor social, favorecendo trocas intelectuais e convivência em grupo. A presença de Plutão alerta para que você evite assumir responsabilidades alheias, mantendo atenção às suas próprias necessidades.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
No meio familiar, os diálogos fluem com mais facilidade, favorecendo a harmonia e a cumplicidade. Aproveite este momento para negociar e dividir tarefas, especialmente diante de situações mais complexas sinalizadas pela tensão com Plutão.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
O encontro da Lua com Mercúrio no setor das ideias fortalece sua comunicação e capacidade de argumentação. Use essa energia para se expressar com clareza e empatia, mas evite discussões intensas que não tragam soluções.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
O encontro entre Lua e Mercúrio no setor material elevam sua praticidade e habilidade de planejar ações concretas. Esse período favorece a organização de tarefas do cotidiano com mais eficiência, mantendo o senso de responsabilidade diante dos desafios.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
O alinhamento entre Lua e Mercúrio ajuda a manter o foco e a objetividade nos projetos em andamento. Estudos e atividades intelectuais se beneficiam com isso, permitindo que você avance com segurança, embora ajustes nos relacionamentos sejam necessários.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Os desafios são administrados com mais objetividade, permitindo que você reflita sobre mudanças necessárias em sua vida. O encontro entre Lua e Mercúrio na área de crise incentiva tomar decisões ponderadas sem se sobrecarregar mentalmente.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
O encontro entre Lua e Mercúrio na área das amizades reforça a importância de compartilhar momentos com pessoas que somam positivamente. Conselhos de pessoas maduras são valiosos, mas evite se expor além do seu círculo de confiança.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Lua e Mercúrio inspiram estratégias para alcançar metas pessoais e profissionais, fortalecendo sua postura frente as responsabilidades. O período pede equilíbrio entre carreira e vida familiar, devido à tensão trazida por Plutão.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
O momento pede articulação e foco em valores essenciais. É essencial alinhar pensamentos e decisões com seus princípios, mantendo a discrição diante de críticas externas.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Lua e Mercúrio no setor íntimo favorecem o autoconhecimento e o planejamento de recursos. A fase é propícia para avaliar prioridades e desenvolver senso de responsabilidade, mantendo atenção às demandas do cotidiano.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
O encontro entre Lua e Mercúrio no setor dos relacionamentos estimula a compreensão mútua e o diálogo construtivo. Aproveite para transmitir serenidade e empatia, especialmente ao lidar com situações que exijam senso crítico.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
A gestão do dia a dia pede organização e equilíbrio emocional. Mantenha o diálogo, buscando soluções que beneficiem a todos. Os obstáculos que surgirem serão oportunidades para demonstrar sua força interior e flexibilidade.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
