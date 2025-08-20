Horóscopo do dia (20/08): previsão do seu signo para hoje, quarta

Horóscopo do dia (20/08): previsão do seu signo para hoje, quartaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta quarta, 20 de agosto (20/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 20 de agosto (20/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro da Lua com Vênus e Mercúrio.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
A Lua se une a Vênus e Mercúrio no campo familiar e social, fortalecendo seu senso de comunidade e estimulando o prazer em ações coletivas. Aproveite essa energia para contribuir com causas coletivas, mas sem abrir mão das próprias necessidades.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
O encontro da Lua com Vênus e Mercúrio no eixo comunicativo e familiar fortalece a cumplicidade nas suas relações. A tendência é que você tenha trocas empáticas e faça acordos ligados aos interesses do coletivo. As mudanças precisam ser encaradas com maturidade, como alerta Plutão.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Sua habilidade de conciliar deveres e criatividade transforma tarefas cotidianas em oportunidades. É importante encarar os desafios com resiliência, como alerta a tensão com Plutão.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
A união entre a Lua, Vênus e Mercúrio eleva sua autoconfiança e segurança para perseguir suas ambições. O amor próprio orienta suas decisões, trazendo uma consciência mais clara sobre suas possibilidades e limitações.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
A Lua transita entre a área de crise e seu signo, favorecendo a libertação de padrões emocionais e incentivando uma postura realista diante da vida. Comprometa-se com a própria felicidade e amadureça com os desafios.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
O cuidado com o bem-estar de outras pessoas aos poucos se transforma em autocuidado, já que a Lua transita entre a casa das amizades e a de crise, junto a Vênus e Mercúrio. Use esse momento para reavaliar suas prioridades e traçar objetivos alinhados ao seu equilíbrio emocional e físico.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Este é um dia propício para colaborações inovadoras com objetivos comuns, ampliando seu círculo de confiança. Estabeleça acordos com diplomacia, como sugere a tensão associada a Plutão.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
A Lua se une a Vênus e Mercúrio, marcando um momento de amadurecimento profissional que apoia decisões alinhadas às suas metas. Busque conciliar vida familiar e carreira, como alerta a tensão de Plutão.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
A Lua encontra Vênus e Mercúrio e se harmoniza com Saturno e Netuno favorecendo vínculos maduros e uma postura mais confiante diante da vida. Invista em sua capacidade de dialogar e agir com diplomacia.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
As parcerias se fortalecem com maior cumplicidade, junto ao amadurecimento coletivo sobre assuntos de interesse mútuo. É hora de aperfeiçoar sua relação com o dinheiro, como alerta a tensão formada por Plutão.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
A harmonia entre Lua, Vênus e Mercúrio favorece a compreensão e cooperação nas relações do cotidiano, facilitando a convivência e a organização prática da rotina. No entanto, é importante preservar sua individualidade, como alerta a tensão com Plutão.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Sensibilidade e objetividade se equilibram na relação com grupos e na organização das tarefas, com o encontro da Lua com Vênus e Mercúrio entre os setores social e das rotinas. Conciliar interesses individuais e coletivos será essencial.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
Mais sobre signos
Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para terça, 19 de agosto (19/08)