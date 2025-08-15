Horóscopo do dia (15/08): previsão do seu signo para hoje, sexta

Horóscopo do dia (15/08): previsão do seu signo para hoje, sextaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta sexta, 15 de agosto (15/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 15 de agosto (15/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral são os encontros tensos da Lua Minguante com Sol e Mercúrio.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Os encontros tensos da Lua Minguante com Sol e Mercúrio mostram a importância de rever sua relação com os aspectos práticos e financeiros da vida, cortando excessos e fazendo bom uso dos recursos. Mudanças na rotina serão essenciais, por isso, faça acordos com quem convive.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
A Lua Minguante passa por seu signo, favorecendo o autocuidado e pedindo reflexão sobre os efeitos dos desafios em sua vida, com foco em melhorar o que for possível. Priorize seus laços familiares, mantendo conversas abertas e significativas.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
A Lua Minguante transita pelo setor de crise, pedindo recolhimento para que seus pensamentos se organizem sem distrações e você consiga refletir com clareza sobre como lidar com os obstáculos. É o momento de rever suas metas de curto prazo e como pretende alcançá-las.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
A Lua Minguante no setor das amizades e em tensão com Sol e Mercúrio, revela desafios para alinhar suas necessidades às dinâmicas dos grupos que fazem parte da sua vida. Use este momento para repensar sua forma de se relacionar com o coletivo, buscando manter o equilíbrio.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
É um bom dia para revisar sua trajetória profissional, percebendo o que pode ser ajustado e o que precisa de novas estratégias para que seus objetivos avancem. Vale também corrigir problemas na gestão prática da rotina, buscando mais organização.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
A Lua Minguante na área espiritual favorece reflexões que fortalecem o autoconhecimento e ajudam você a se desapegar de ideias idealizadas que não se sustentam na realidade. Observe os fatos com cuidado e evite alimentar frustrações.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
A Lua Minguante passa pelo setor íntimo e reforça a necessidade de momentos de introspecção. Um convite para avaliar seus progressos e aprendizados, com foco no que pode ser aprimorado. Aproveite também para revisar seus hábitos financeiros, evitando possíveis exageros.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
A Lua Minguante inspira uma reflexão profunda sobre a qualidade dos seus vínculos e como aprimorar suas interações cotidianas. Prefira agir com mais discrição e diplomacia, especialmente no convívio com grupos.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Com a Lua Minguante no setor do cotidiano, vale rever seus hábitos para perceber o que precisa ser deixado de lado e o que merece mais atenção no dia a dia. Aproveita para entender melhor sua relação com colegas de trabalho, que pode estar mais sensível nesta fase.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
A Lua Minguante em tensão com Sol e Mercúrio no setor social sugere um momento de recolhimento, ideal para repensar suas relações em rede e no seu círculo de amizades. Como os contatos podem se mostrar conflituosos nesta fase, reflita sobre a qualidade dessas conexões e sobre o que você compartilha.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
A Lua Minguante no setor familiar estimula revisões sobre sua vida privada. Aproveite para repensar sua conexão com o lar, resolver desafios domésticos e aprimorar a convivência. Este é um período de transformação a ser valorizado.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
A Lua Minguante no setor das ideias reforça a importância da introspecção como um caminho para o amadurecimento e para aprimorar seus projetos pessoais. Com Sol e Mercúrio em tensão, revise seus hábitos cotidianos e redefina os limites de quem participa da sua vida privada.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
Mais sobre signos
Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quinta, 14 de agosto (14/08)