Horóscopo do dia (15/08): previsão do seu signo para hoje, sexta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta sexta, 15 de agosto / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 15 de agosto (15/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral são os encontros tensos da Lua Minguante com Sol e Mercúrio. Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) Os encontros tensos da Lua Minguante com Sol e Mercúrio mostram a importância de rever sua relação com os aspectos práticos e financeiros da vida, cortando excessos e fazendo bom uso dos recursos. Mudanças na rotina serão essenciais, por isso, faça acordos com quem convive.