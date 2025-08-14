Horóscopo do dia (14/08): previsão do seu signo para hoje, quinta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quinta, 14 de agosto / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 14 de agosto (14/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral são os aspectos tensos entre Lua, Mercúrio e Plutão. Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Horóscopos: entenda as características de cada signo Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) Os aspectos tensos entre Lua, Mercúrio e Plutão mostram que é hora de rever as finanças e cortar excessos para lidar com gastos inesperados. Alguns sacrifícios vão ser necessários, mas isso não quer dizer que você deva abrir mão do que lhe traz bem-estar no dia a dia.