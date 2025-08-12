Horóscopo do dia (12/08): previsão do seu signo para hoje, terça

Horóscopo do dia (12/08): previsão do seu signo para hoje, terçaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos neste terça, 12 de agosto (12/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, rça, 12 de agosto (12/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro entre Lua, Saturno e Netuno.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Lua, Saturno e Netuno em seu signo favorecem uma postura mais reflexiva, contribuindo com um planejamento eficiente para alcançar seus propósitos de vida. Defenda seus interesses, sem recorrer a posturas inflexíveis ou imposições.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
O encontro entre Lua, Saturno e Netuno no setor de crise potencializa sua introspecção e ajuda a enfrentar obstáculos com clareza, traçando objetivos mais realistas. No entanto, é importante que você contenha seus impulsos para evitar conflitos, devido à tensão provida por Marte.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
O encontro entre Lua, Saturno e Netuno fortalece sua conexão com as pessoas à sua volta e amplia seu engajamento em causas coletivas, potencializado pela sintonia com Mercúrio. No entanto, é importante que você evite se envolver em conflitos por influência de grupos.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Ideais elevados orientam sua atuação profissional, levando você a buscar aprimoramento na área em que atua, como indica o encontro entre Lua, Saturno e Netuno. Procure conciliar suas metas com as demandas da vida em família, evitando desequilíbrios no dia a dia.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
A fase favorece o amadurecimento dos seus ideais, ajudando você a definir objetivos mais compatíveis com sua realidade. Mantenha uma postura mais diplomática e menos reativa, considerando a tensão promovida por Marte.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
A conexão entre Lua, Saturno e Netuno no setor íntimo incentiva uma jornada interior de autodescoberta, facilitando a superação de hábitos limitantes. Evite alimentar disputas nas relações mais próximas. O diálogo pode ser o melhor caminho para lidar com questões delicadas.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Seus relacionamentos estão entrando em uma fase de maior comprometimento e compreensão das necessidades coletivas. Isso facilita acordos importantes, graças à harmonia entre a Lua, Saturno e Netuno com Mercúrio. Mantenha a serenidade em momentos tensos.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Lua, Saturno e Netuno se encontram no setor do cotidiano e favorece um período voltado ao aprimoramento das rotinas com mais compromisso e disciplina, mas sem abrir mão da empatia e sensibilidade, fundamentais para lidar com as pessoas à sua volta. Evite excessos e cuide da saúde.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Seu círculo de amizades passa por uma fase de crescimento coletivo que fortalece os vínculos. Diante de situações tensas, evite adotar uma postura defensiva, conforme alerta a tensão promovida por Marte.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
O encontro entre Lua, Saturno e Netuno favorece mais presença e dedicação às demandas domésticas e familiares. Organizar a rotina pode ajudar a dar conta de tudo sem se esgotar. Estabeleça prioridades e mantenha uma rotina equilibrada para evitar cansaço excessivo.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
O encontro entre Lua, Saturno e Netuno no setor das ideias favorece o equilíbrio entre razão e intuição, ampliando sua percepção para analisar situações com precisão. Procure exercitar a diplomacia e evite atitudes que possam alimentar conflitos nas relações.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
O encontro entre Lua, Saturno e Netuno traz clareza sobre questões financeiras e necessidades práticas, incentivando uma postura mais organizada para melhorar o uso dos seus recursos e evitar desperdícios. Priorize negociações harmoniosas.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
