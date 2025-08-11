Horóscopo do dia (11/08): previsão do seu signo para hoje, segunda

Horóscopo do dia (11/08): previsão do seu signo para hoje, segundaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos neste segunda, 11 de agosto (11/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 11 de agosto (11/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Vênus e Júpiter seguindo juntos.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
O céu da semana favorece ajustes de ideias para organizar a vida e corrigir possíveis falhas, inclusive no aspecto financeiro. O ambiente doméstico tende a ser fonte de bem-estar e de crescimento, já que Vênus e Júpiter continuam conjuntos no setor familiar.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
O céu da semana realça sua postura solidária e generosa, favorecendo relações harmoniosas. No entanto, com a Lua em sua fase minguante, evite exposição e priorize suas demandas. Valorize os prazeres que alimentam sua mente.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
O céu da semana fortalece sua ambição e senso de responsabilidade, ajudando na organização da rotina de trabalho e na correção de falhas. A criatividade se revela útil para manter a sustentabilidade nas finanças, pois Vênus e Júpiter seguem juntos no setor material.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
O céu da semana estimula reflexões sobre sua trajetória, favorecendo o alinhamento entre desejos e realidade. Buscar momentos de prazer no cotidiano ajuda a manter a autoestima elevada, como sugerem Vênus e Júpiter, que seguem juntos em seu signo.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
O céu da semana traz clareza sobre os laços verdadeiros de amizade, ajudando a filtrar os vínculos. A criatividade se torna uma ferramenta poderosa para lidar com obstáculos, pois Vênus e Júpiter seguem juntos na área de crise.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
O céu da semana evidencia uma fase de amadurecimento nos vínculos, promovendo ajustes e colaboração mútua nos projetos em curso. Valorize as parcerias e compartilhe conquistas, pois Vênus e Júpiter seguem na área das amizades.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
O céu da semana estimula ações voltadas ao bem-estar, incluindo práticas de autocuidado. Suas habilidades podem ser exercidas de forma prazerosa, e os resultados tendem a crescer, com Vênus e Júpiter na área do trabalho.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
O céu da semana indica um momento de evolução pessoal por meio das trocas com o meio social, permitindo ajustes nos vínculos. Prazeres mais discretos se destacam agora, com Vênus e Júpiter juntos na área da espiritualidade.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
O céu da semana favorece o cuidado com o lar, promovendo melhorias no ambiente e nas relações com as pessoas do seu convívio. Prazeres seletos ganham espaço nessa vivência e favorecem laços de cumplicidade, com Vênus e Júpiter juntos no setor no setor íntimo.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
O céu da semana favorece o aperfeiçoamento da comunicação com as pessoas do seu convívio e a gestão da rotina. Momentos compartilhados e apoio mútuo ajudam a nutrir vínculos saudáveis, com Vênus e Júpiter juntos no setor dos relacionamentos.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
O céu da semana ajuda a reorganizar seu orçamento doméstico, alinhando os gastos da rotina e momentos de lazer. As obrigações diárias se mostram prazerosas, pois Vênus e Júpiter seguem juntos no setor do cotidiano.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
O céu da semana favorece experiências acolhedoras, seja a sós ou com pessoas queridas que ajudem a preservar sua tranquilidade. Seu carisma também ganha destaque, já que Vênus e Júpiter seguem juntos no setor dos prazeres.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
