Horóscopo do dia (10/08): previsão do seu signo para hoje, domingo

Horóscopo do dia (10/08): previsão do seu signo para hoje, domingoConfira a previsão do horóscopo para todos os signos neste domingo, 10 de agosto (10/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 10 de agosto (10/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua se aliando a Vênus e Júpiter.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Autoestima e criatividade se destacam com a Lua em harmonia com Vênus e Júpiter, ajudando a superar obstáculos e manter serenidade diante dos desafios. Preserve sua privacidade e evite se expor demais, como alerta a tensão entre Lua e Urano.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
A Lua em harmonia com Vênus e Júpiter favorece o bem-estar nas trocas afetivas e culturais com pessoas próximas. No entanto, modere os gastos com atividades sociais para evitar imprevistos, já que a tensão entre Lua e Urano pode levar a excessos financeiros.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
A gestão da sua rotina se torna uma fonte de prazer, estimulando sua criatividade com a Lua em harmonia com Vênus e Júpiter. Suas habilidades práticas ficam mais evidentes, embora seja necessário manter o equilíbrio ao tomar decisões importantes, devido à tensão entre Lua e Urano.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Você tende a buscar experiências prazerosas neste domingo, voltadas ao bem-estar e à realização pessoal. Diante dos desafios, adote uma postura prática e evite criar hipóteses sem fundamento, como alerta a tensão entre a Lua e Urano.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
O domingo favorece momentos reservados em família, contribuindo com um processo de cura emocional. No entanto, é importante não condicionar a felicidade a fatores externos, como alerta a tensão entre Lua e Urano.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
A Lua percorre o setor de relacionamentos, favorecendo o uso do carisma na comunicação e fortalecendo os vínculos sociais. Agir com empatia é positivo, mas tenha atenção para não assumir responsabilidades de outras pessoas.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
A Lua em harmonia com Vênus e Júpiter eleva sua capacidade de se adaptar à rotina com criatividade, beleza e conforto. Evite, no entanto, agir por impulso ao enfrentar contratempos, como alerta a tensão entre Lua e Urano.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
A harmonia entre Lua, Vênus e Júpiter sugere um domingo de prazer e bem-estar na companhia de pessoas queridas. No entanto, a tensão entre Lua e Urano pede cuidado ao misturar finanças e amizades para evitar prejuízos.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
O bem-estar no lar ganha destaque, incentivando dedicação aos vínculos afetivos e trazendo mais leveza à rotina. Evite, no entanto, se deixar afetar pelo sofrimento das outras pessoas, buscando manter a calma mesmo diante de situações que mexam com seu emocional, como alerta a tensão entre Lua e Urano.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Seu lado carismático fica mais evidente com a Lua no setor comunicativo, contribuindo com interações criativas e prazerosas, além de abrir portas para boas oportunidades. Preserve o equilíbrio emocional ao lidar com imprevistos e pressões nas relações mais próximas, como sinaliza a tensão entre Lua e Urano.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Praticidade e criatividade marcam sua postura, com a Lua em harmonia com Vênus e Júpiter no setor material. No entanto, é preciso ter cautela com gastos impulsivos, evitando misturar finanças e amizades.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Neste domingo, sua postura fica otimista e focada nos aspectos prazerosos da vida, com a Lua em seu signo se aliando a Vênus e Júpiter no setor social. Aproveite os momentos de diversão, mas sem deixar de lado suas responsabilidades domésticas e familiares, como alerta a tensão entre Lua e Urano.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
