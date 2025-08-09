Horóscopo do dia (09/08): previsão do seu signo para hoje, sábado

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este sábado, 9 de agosto / Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) Sol e Lua revelam um período de inquietação que pode levar a buscas impulsivas por distrações sem sentido. Em vez de agir sem critério, concentre-se no que realmente faz diferença para sua vida. A Lua Cheia favorece posturas mais objetivas e conscientes agora.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) Nesta fase, a tensão entre o Sol e a Lua exige maior atenção às suas finanças. A tendência a gastos sem critérios pode levar a dívidas e problemas futuros. Cultivar autocontrole e respeitar seus limites é essencial. Aproveite o momento com atividades que caibam no orçamento

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) Sol e Lua se opõem entre a área de relacionamentos e seu signo, pedindo mais esforço para equilibrar interesses dentro das parcerias. É fundamental que você atue de forma conciliadora e demonstre respeito pelo espaço do outro, como sinaliza a Lua em sua fase cheia.