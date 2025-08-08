Horóscopo do dia (08/08): previsão do seu signo para hoje, sexta

Horóscopo do dia (08/08): previsão do seu signo para hoje, sextaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos neste sexta, 8 de agosto (08/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 8 de agosto (08/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em tensão com Sol e Mercúrio.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
O encontro entre Lua e Plutão fortalece parcerias estratégicas, potencializando tanto oportunidades quanto sua capacidade de superar obstáculos. É importante saber distinguir os vínculos verdadeiros, evitando exposição excessiva e desgastes desnecessários.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
O encontro entre Lua e Plutão leva você a analisar seus projetos com mais profundidade, unindo estratégia e inovação para otimizar recursos. Com a Lua em sua fase cheia, é importante evitar posturas controladoras e abrir espaço para colaborações no dia a dia.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
O encontro entre Lua e Plutão intensifica sua visão crítica, favorecendo estratégias que renovam sua vida. Mantenha suas convicções, mas evite transmiti-las como se fossem verdades únicas, como sinaliza a Lua em sua fase cheia.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
A inteligência emocional se une à sua flexibilidade para lidar com os desafios, visto o encontro entre Lua e Plutão. O momento exige atenção ao uso dos bens materiais, buscando equilíbrio para evitar excessos, já que a Lua na fase cheia entre em tensão com Sol e Mercúrio.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
A convivência com pessoas de senso crítico ajuda você a repensar questões importantes, incentivando mudanças, como mostra o encontro entre Lua e Plutão. No entanto, mantenha sua autonomia e evite ceder o controle das decisões, pois a Lua Cheia entra em tensão com Sol e Mercúrio.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Demandas mais complexas exigem sua dedicação na gestão do cotidiano, levando-lhe a sair da rotina e explorar abordagens criativas. Faça análises criteriosas para evitar decisões arriscadas, pois a Lua Cheia em tensão com Sol e Mercúrio exige equilíbrio e discernimento.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Com Lua e Plutão no setor dos prazeres, seu senso crítico se aguça e você tende a buscar vivências que tragam mais significado e força interior. O desafio do momento está em equilibrar seus desejos com os interesses coletivos, já que a Lua Cheia entra em tensão com Sol e Mercúrio e acentua possíveis divergências.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Lua e Plutão se encontram e promovem um fortalecimento emocional que impulsiona sua determinação diante das suas ambições. No entanto, o momento exige precaução com os investimentos financeiros.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Nesta fase, seu senso crítico e assertividade se destacam, permitindo que você defenda seus interesses imediatos. No entanto, a Lua Cheia em tensão com o Sol e Mercúrio pede que você não se deixe levar pelo autoritarismo. Saiba ouvir outros pontos de vista para evitar atritos.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
O encontro entre Lua e Plutão ajuda você a ter mais critério nas finanças, voltando sua atenção para o que é essencial. Isso favorece uma gestão mais consciente. A fase também pede revisões para lidar com possíveis imprevistos.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
O encontro entre Lua e Plutão eleva seu senso estratégico estimulando atitudes transformadoras que favorecem seus objetivos. Mantenha-se firme nos propósitos, mas evite que o individualismo comprometa suas relações.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Sua capacidade de superar obstáculos cresce, com inteligência emocional e visão estratégica como grandes aliados. Organize sua rotina para ter equilíbrio físico e mental, já que a Lua na fase cheia em tensão com Sol e Mercúrio.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
Mais sobre signos
Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quinta, 7 de agosto (07/08)