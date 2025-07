Horóscopo do dia (11/07): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta sexta, 11 de julho (11/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Ideias inovadoras fortalecem sua trajetória profissional com a Lua Cheia em harmonia com Urano, embora o Sol tensionado peça critério para evitar desperdício de energia. Parcerias trazem mudanças significativas, mesmo com certas dificuldades pelo caminho.

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 11 de julho (11/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Cheia em harmonia com Urano,.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Os estímulos mentais ganham força com a Lua Cheia em harmonia com Urano, embora discussões possam se intensificar com assuntos polêmicos, como alerta a tensão com o Sol. Siga um percurso coerente com seus valores e aspirações, pois Lua e Plutão se aproximam e pedem revisões importantes.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Abordagens instintivas ganham força com a Lua Cheia em harmonia com Urano, colocando você diante de situações estimulantes. No entanto, a tensão com o Sol sugere cautela com os gastos. Procure amadurecer com cada experiência e agir de forma consciente.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

As relações se mostram mais dinâmicas com a Lua Cheia em harmonia com Urano. Porém, é importante manter a autonomia ao tratar de questões pessoais, devido à tensão com o Sol. Valorize seu espaço, sua liberdade de escolha e suas ambições.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

A Lua Cheia em harmonia com Urano favorece ajustes criativos nas rotinas, dando mais fluidez às tarefas do dia, embora seja necessário incluir pausas ao longo do dia para atender os sinais do corpo, como alerta a tensão com o Sol. Tenha critério ao expor assuntos íntimos.