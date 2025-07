Horóscopo do dia (10/07): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta quinta, 10 de julho (10/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 10 de julho (10/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Cheia em harmonia com Marte e Urano.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Seus ideais de vida ganham força com a Lua Cheia no setor espiritual em sintonia com Marte e Urano, orientando sua jornada com determinação e confiança. Atitudes corajosas ajudam a sair da rotina e romper padrões, mas é preciso cuidado para evitar desgastes desnecessários.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Suas emoções e desejos materiais ganham força com a Lua Cheia, trazendo coragem para romper com velhos hábitos. Evite, no entanto, agir por impulso ou se deixar levar pelo imediatismo, devido à tensão lunar com Sol e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A Lua Cheia em harmonia com Marte e Urano, estimula parcerias e mudanças inovadoras no campo profissional. Defina objetivos claros para evitar perder tempo e energia, devido à tensão lunar com Sol e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

A Lua Cheia na área do cotidiano segue harmonizada com Marte e Urano, favorecendo atitudes criativas que renovam rotinas e elevam sua disposição. Respeitar limites ajuda a prevenir excessos e prejuízos diversos, como alerta a tensão lunar com Sol e Júpiter.