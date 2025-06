Horóscopo do dia (05/06): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta quinta, 5 de junho (05/06); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Sua sensibilidade se volta para as relações, ajudando a fortalecer laços por meio de conversas mais íntimas e vivências compartilhadas, já que a Lua, em tensão com seu signo, está em harmonia com Plutão, Sol e Mercúrio. Isso muda sua percepção sobre as pessoas e sobre si.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Você começa a observar com mais atenção as necessidades da rotina, isso ajuda a organizar melhor o dia a dia e os recursos materiais. A Lua no setor do cotidiano se harmoniza com Plutão, Sol e Mercúrio, favorecendo escolhas racionais e acordos positivos com quem está por perto.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Sua segurança para expressar suas ideias com as pessoas ao seu redor cresce, favorecendo diálogos relevantes ligados a temas que envolvem o coletivo, pois a Lua no setor social se alinha com Plutão, Sol e Mercúrio. Durante este período, trocas intelectuais se fortalecem, nutrindo seu espírito.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A Lua segue atuando na área familiar, trazendo você de volta às raízes, te conectando com seus desejos mais profundos e favorecendo decisões importantes ligadas ao futuro. O convívio se torna mais íntimo, e os laços próximos abrem espaço para conversas que mudam sua percepção.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Com a Lua em harmonia com Plutão, Sol e Mercúrio, seu modo de pensar e falar fica mais estruturado, ajudando a envolver as pessoas em suas conversas e a criar laços de cumplicidade. As palavras se mostram grandes aliadas, então use-as de forma inteligente e adequada.