Horóscopo do dia (04/06): previsão do seu signo para hoje, quarta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quarta, 4 de junho / Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) Com a Lua na área das finanças, o foco se volta para o mundo material, seja em busca de segurança ou na satisfação por meio de bens. Use o bom senso para evitar decisões arriscadas. Planeje os gastos e pense bem antes de investir.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) As necessidades pessoais ganham força neste momento, ajudando a definir prioridades nas áreas que lhe interessam. Sua maturidade emocional será colocada à prova nas relações, já que a Lua está em harmonia com Sol e Plutão e tensionada com Saturno e Netuno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Com a Lua na área de crise, os desafios podem ser vividos de maneira mais intensa, permitindo um processo de renovação interna. Isso favorece a sensibilidade emocional, com apoio da harmonia com Sol e Plutão. Cuide da saúde e de seus hábitos, como sugere a tensão lunar com Saturno e Netuno.