Horóscopo do dia (30/05): previsão do seu signo para hoje, sexta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta sexta, 30 de maio / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 30 de maio (30/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão entre Lua e Vênus. Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) Problemas emocionais surgem devido à tensão entre Lua e Vênus no setor familiar e em seu signo. Isso compromete suas interações e as tarefas do dia a dia. É crucial manter a discrição ao lidar com os sentimentos para não sobrecarregar quem está ao seu redor. Cuide da mente e procure relaxar.