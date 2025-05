Horóscopo do dia (29/05): previsão do seu signo para hoje, quinta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quinta, 29 de maio / Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) Seu lado criativo e emocional pode ficar comprometido pela dificuldade de conexão com o ambiente ao redor, já que o desejo de aceitação encontra pouca receptividade. Valorize os momentos tranquilos e fortaleça sua autoestima.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) A tensão da Lua com Vênus e Netuno nos relacionamentos próximos mostra a importância de manter uma postura discreta, mas gentil e respeitosa com as necessidades de quem está por perto. Criar expectativas fora da realidade pode levar à frustração, por isso evite cair em ilusões.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) A tensão entre a Lua, Vênus e Netuno pode afetar o equilíbrio nas relações e criar atritos com as pessoas próximas. É possível que você tenha reações impulsivas frente aos desafios, expressando suas opiniões sem pensar nas consequências. Se algo incomodar, o mais indicado é buscar o diálogo e agir com sensatez.