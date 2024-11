Horóscopo do dia (02/11): previsão do seu signo para hoje, sábado

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este sábado, 2 de novembro Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) Seu signo recebe a influência de Mercúrio, apurando sua capacidade de raciocínio e lhe deixando articulada do ponto de vista comunicativo, o que contribui com o trato interpessoal e a defesa dos seus interesses. Os estudos tendem a ser valorizados ao longo desse ciclo.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) Sua postura perante os desafios se reveste de racionalidade com a influência de Mercúrio no setor de crise, ajudando-lhe a chegar à raiz dos problemas e a articular estratégias para superá-los. Mas evite se ocupar em demasia com tais assuntos a ponto de negligenciar seu bem-estar e os demais afazeres.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) Suas conexões sociais vivenciam uma fase intelectualmente estimulante com o ingresso de Mercúrio no setor das amizades, pois sua postura mais aberta à comunicação facilita a interação com grupos e enriquece as discussões. Valorize também os estudos em grupo, pois as trocas tendem a ser frutíferas.