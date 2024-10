Horóscopo do dia (23/10): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 23 de outubro (23/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

A percepção apurada das necessidades lhe ajuda a se fortalecer e a estruturar as bases da sua vida. A Lua Minguante pode favorecer o recolhimento no seio da família. O Sol tende a promover abertura emocional, mostrando sentimentos que vêm sendo negligenciados.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

A influência do Sol no setor das rotinas pode sugerir um momento de cuidados com o bem-estar, incluindo ações voltadas à saúde, à gestão do cotidiano e às relações com as pessoas próximas. Procure avaliar os pontos frágeis que pedem ajustes imediatos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Procure se mostrar acessível e promover atividades que deem um toque especial ao convívio. No entanto, a Lua Minguante pode pedir critério ao expor a sua intimidade. O Sol tende a elevar seu prazer pela vida e promover uma abertura emocional, favorecendo a vida em comunidade.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Convém conciliar a vida doméstica com a profissional, visto a Lua Minguante. O Sol tende a iluminar sua percepção sobre as necessidades do lar e favorecer os relacionamentos íntimos, o que proporciona segurança e prazer ao longo dos próximos dias.