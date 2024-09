Horóscopo do dia (25/09): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 25 de setembro (25/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Cuidado com melindres emotivos diante de situações que lhe contrariam, devido à tensão Sol-Marte. Lua e Marte se encontram, podendo lhe deixar segura para lidar com o entorno imediato, que tendem a ver em você fonte de apoio.

Busque evitar sobrecarregar as pessoas próximas, como aponta a tensão Sol-Marte. O apoio da família pode ser fundamental para a superação dos problemas, o que gera comprometimento mútuo, visto o encontro entre Lua e Marte e a harmonia de ambos com Saturno.

Cuidado para que reações excessivamente emocionais não comprometam o trato humano, visto a tensão Sol-Marte. A autoconfiança tende a se fortalecer e lhe faz enfrentar as dificuldades com garra, como sugere o encontro da Lua com Marte.

Sua postura podem ser marcada por resistência e proatividade no trabalho e nas demais tarefas do cotidiano, visto que Lua, Marte e Saturno se encontram harmoniosamente entre o setor profissional e o das rotinas. Cuidado com a tendência a se mostrar autoritária!

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Procure ser reservada e diplomática no trato humano. A Lua se encontra de modo harmonioso com Marte e Saturno no circuito íntimo, podendo lhe ajudar no fortalecimento interior. Busque se dedicar com mais comprometimento a questões estruturais de sua vida.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Cuidado para que o rigor não vire intolerância! Uma postura comprometida com as pessoas do círculo de confiança tende a fortalecer as parcerias pessoais e profissionais, visto que a Lua se harmoniza com Marte e Saturno no eixo relacionamentos-comunicação.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Os relacionamentos tendem a conflitar diante do excesso de cobranças. O comprometimento com o cotidiano pode se elevar diante da harmonia lunar com Marte e Saturno entre o setor das rotinas e o material, o que direciona o foco para as questões patrimoniais.