Horóscopo do dia (20/09): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 20 de setembro (20/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral são os aspectos harmoniosos envolvendo Sol, Urano e Plutão.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure se abrir ao diálogo. Sua capacidade de gestão pode se revestir de apurado senso estratégico frente à harmonia Sol-Urano-Plutão, o que promove saídas arrojadas para as dificuldades e iniciativas eficazes frente a demandas intelectualmente complicadas.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Prazeres intelectuais tendem a ganhar corpo. O pensamento crítico e articulado com temas atuais pode lhe distinguir como figura-chave na articulação com grupos no âmbito social e em relacionamentos desenvolvidos no dia a dia.