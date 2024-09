Horóscopo do dia (12/09): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quinta, 12 de setembro (12/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Procure se ocupar das tarefas ligdas à vida prática, pois isso acaba lhe proporcionar satisfação e contribuir com a qualidade do trabalho e da rotina, visto a harmonia Sol-Mercúrio. No entanto, as parcerias articuladas no cotidiano podem ficar instáveis, o que exige diplomacia e ajustes.

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 12 de setembro (12/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia lunar com Mercúrio e o Sol.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Busque moderar a exposição social e evitar conflitos. Recolhimento e introspecção podem se mostrar fundamentais para seu equilíbrio interior. Por isso, procure se permitir momentos só seus e em sintonia com o lar.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque usar as palavras com sabedoria, especialmente se as dificuldades deixarem as pessoas sensíveis e na defensiva. A tendência é que você fique mais eloquente no discurso, o que contribui com a articulação de ideias.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Momento favorável para planejar as rotinas, conciliando as responsabilidades com ações que promovem bem-estar. Tente moderar suas reações ao lidar com desafios interpessoais, devido à tensão lunar com Marte e Vênus.