Horóscopo do dia (08/09): previsão do seu signo para hoje, domingo

Tente colocar a mente e o coração em ordem, zelando pelos aspectos econômicos da rotina. A Lua harmonizada a Saturno e Netuno no circuito de crise tende a favorecer a introspecção em prol do aprimoramento frente às dificuldades.

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 8 de setembro (08/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua harmonizada a Saturno e Netuno.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure atuar de forma diplomática com seus pares e evitar a convivência forçada. Sua relação com as responsabilidades pode conciliar sensibilidade e disciplina, visto que a Lua se harmoniza com Saturno e Netuno no circuito do trabalho.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Sua relação com grupos pode promover experiências enriquecedoras para o autoconhecimento, já que a Lua se harmoniza com Saturno e Netuno no eixo social-espiritual. Neste momento, tente saber preservar sua individualidade e autonomia.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

A harmonia lunar com Saturno e Netuno no circuito íntimo tende a favorecer um aprofundamento sobre as necessidades da vida privada, permitindo-lhe estruturar planos de longo prazo. Procure avaliar como seus objetivos interferem nesse cenário.