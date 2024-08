Horóscopo do dia (20/08): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 20 de agosto (20/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Busque não se deixar levar por conflitos de vaidade. Uma postura comprometida nas parcerias pode contribuir com o amadurecimento de ações conjuntas e o estabelecimento de acordos com reflexos em longo prazo, já que Lua e Saturno se encontram na área de amizades.

A tendência é que você se fortaleça ao confrontar as dificuldades, mesmo que os astros sugiram alguma fragilidade emocional. O encontro Lua-Saturno no setor de crise pode promove amadurecimento sobre questões relevantes para sua vida, o que favorece o autoconhecimento.

Cuidado para que o foco no trabalho não leve você a negligenciar a vida familiar, como alerta a tensão com Vênus. Você tende a demonstrar maior comprometimento com as atividades profissionais, o lhe conduz a aprimorar o planejamento de tais demandas e a agir de modo disciplinado.

Busque zelar pela sua privacidade e a dos outros, por isso é preciso seguir discreta. Lua e Saturno no setor social tendem a pedir disciplina nos gastos com o lazer e seletividade nas interações coletivas, ao mesmo tempo em que privilegiam contatos maduros.

Pode ser desafiador lidar com os conflitos de vaidade que surgem na convivência diária, devido à tensão promovida por Vênus. As parcerias de trabalho tendem a passar por um momento de maior comprometimento e amadurecimento, o que contribui com resultados de qualidade.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Atenção às necessidades emocionais do entorno imediato. O encontro entre Lua e Saturno no setor doméstico tende a lhe deixar comprometida e responsável com as demandas do lar, co que favorece uma gestão eficiente da rotina.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure não deixar que falte afeto na vida íntima, o que é resgatado com lazeres culturais. Sua postura pode ficar reservada nos contatos interpessoais neste momento de encontro entre Lua e Saturno, o que privilegia contatos seletos relacionados às responsabilidades da rotina.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Tente não se deixar seduzir pelo apelo sentimental de certas situações, que podem prejudicar a razão. O encontro Lua-Saturno na área material pode elevar sua percepção sobre as necessidades práticas e lhe deixar mais responsável no uso do dinheiro.