Horóscopo do dia (18/08): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 18 de agosto (18/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 18 de agosto (18/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia entre Lua, Marte e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Tente fazer contatos proveitosos e aproveitar as oportunidades em grupo, visto que a Lua, na área de amizades, harmoniza-se com Marte e Júpiter no setor comunicativo. Isso tende a evidenciar um momento dinâmico com pessoas ativas mental e fisicamente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Busque otimizar recursos e utilizar seu senso empreendedor para melhor aproveitamento do patrimônio. A harmonia entre Lua, Marte e Júpiter nas áreas do trabalho e material tende a evidenciar um momento produtivo, ainda que as ações sejam cotidianas.