Horóscopo do dia (09/08): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 9 de agosto (09/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em contato com Marte e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

A partir de posturas fraternas e colaborativas, os vínculos interpessoais tendem a se fortalecer. A Lua na área de relacionamentos pode evidenciar um momento em que demonstrações de amizade são importantes, mas é o apoio prático que faz a diferença.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Busque se dedicar em fazer as coisas acontecerem, visto que seu poder de realização pode se elevar neste momento. A vida cotidiana pode alcançar produtividade, pois a Lua transita no setor do cotidiano, dinamizando recursos e processos.