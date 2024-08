Horóscopo do dia (07/08): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 7 de agosto (07/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 7 de agosto (07/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é harmonia Lua-Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Busque assumir uma postura diplomática para evitar reações impulsivas e dramáticas. A tensão lunar com Marte, Júpiter, Saturno e Netuno tende a alertá-la sobre isso. A gestão dos recursos materiais e da vida cotidiana pode melhor com ações inovadoras.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É preciso disciplinar seus gastos e conciliar lazer com as obrigações. A harmonia entre Lua e Urano tende a estimular a expressão autêntica e experiências inovadoras no meio social. Tente aproveitar este momento para equilibrar o prazer com o dever.