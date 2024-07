Horóscopo do dia (20/07): previsão do seu signo para hoje, sábado

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este sábado, 20 de julho Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) As conquistas podem aquecer sua vida, mas os desafios são dramatizados em detrimento das soluções. Procure ser moderada nos gastos, devido à Lua Cheia. A influência de Marte em seu signo pode intensifica os processos emocionais, o que lhe faz vivenciar suas experiências com paixão.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) Tente manter a mente em equilíbrio, como sugere a Lua Cheia. A entrada de Marte na área de crise pode elevar a carga dramática com a qual você lida com os desafios, apesar da determinação ser um aspecto a seu favor. Convém evitar que a impulsividade lhe faça decisões precipitadas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) Ações coletivas podem ganhar impulso com o ingresso de Marte no setor das amizades, dinamizando as parcerias. Contudo, a temperatura pode esquentar em meio aos desafios territoriais, o que é potencializado pela Lua Cheia. Por isso, busque não permitir que a competitividade domine.