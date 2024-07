Horóscopo do dia (15/07): previsão do seu signo para hoje, segunda

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta segunda, 15 de julho Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) Seus instintos afloram em proveito das suas ambições, pois Marte ingressa em seu signo e a Lua entra na fase cheia no setor íntimo. Momento favorável para implementar ações voltadas a aprimorar seus hábitos e elevar sua qualidade de vida, devido à Lua no eixo cotidiano-espiritual.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) O momento pode promover o movimento de introspecção com a Lua no eixo social-íntimo, o que lhe faz transformar suas relações e a zelar pelas demandas interpessoais que afloram na Lua Crescente. Tente desenvolver autocontrole e senso estratégico, pois Marte ingressa na área de crise.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) Os vínculos fraternos tendem a se renovar com Marte na casa das amizades. Pode haver um maior engajamento no círculo íntimo e articulações pontuais com o entorno em prol das demandas do dia a dia, visto a Lua no eixo família-relacionamentos e sua fase cheia no setor do cotidiano.