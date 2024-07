Horóscopo do dia (08/07): previsão do seu signo para hoje, segunda

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta segunda, 8 de julho Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) Carisma e desenvoltura podem aflorar no trato interpessoal, facilitando a articulação de ideias e ações em prol das demandas da rotina, já que Vênus ingressa na área comunicativa e a Lua fica crescente no setor social. Busque diversificar recursos, visto o Sol na casa financeira.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) Um envolvimento prazeroso com a gestão dos aspectos práticos do dia a dia pode ser promovido, o que eleva sua qualidade de vida, pois Vênus ingressa na área material, a Lua fica crescente no setor doméstico e o Sol transita por seu signo. Tente motivar o entorno nessa dinâmica.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) O momento astrológico pode promover fortalecimento da autoestima com o ingresso de Vênus em seu signo e o advento da Lua Crescente no setor comunicativo, o que lhe deixa segura para expressar suas ideias e emoções. Contudo, é preciso evitar se expor excessivamente.