Horóscopo do dia (04/07): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quinta, 4 de julho (04/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Tente ser disciplinada nos gastos e não se deixar levar pelas demandas sociais, como alerta a tensão lunar com Saturno e Netuno. Suas necessidades emocionais tendem a encontrar suporte no universo tangível, o que lhe ajuda a investir em bem-estar e lazeres coletivos.

Procure se mostrar transparente na comunicação e exercitar a empatia. Tente demonstrar capacidade diplomática ao lidar com um entorno crítico. Superar bloqueios mentais e emotivos e aprimorar sua capacidade de expressão pode se mostrar fundamental com a Lua tensionada a Saturno e Netuno.

Convém evitar criar expectativas ilusórias ou impor padrões de comportamento que dificultem a rotina. As dificuldades interpessoais podem prejudicar a confiança e abalar relações sólidas, como alerta a Lua na casa das amizades em tensão com Saturno e Netuno no setor íntimo.

A tendência é que você fique sensível com a Lua na área de crise, o que prejudica a análise racional das dificuldades e lhe predispõe a remoer frustrações, afetando a autoestima, visto as tensões com Saturno e Netuno. Busque cultivar serenidade e resgatar a confiança em si mesma.

Pode ser desafiador satisfazer suas expectativas na esfera profissional, o que pede revisões e uma redefinição de metas, como sugere a Lua em seu signo em tensão com Saturno e Netuno. Tente buscar equilíbrio entre as necessidades emocionais e as tarefas de trabalho.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É fundamental se manter discreta, pois você pode não encontrar resposta em um entorno crítico, dada a tensão lunar com Saturno e Netuno. A busca por satisfação emocional tende a se conectar às suas metas no trabalho, visto a Lua em trânsito no setor profissional.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure não deixar que frustrações prejudiquem a autoconfiança, assumindo uma postura tranquila e aberta ao aprendizado. A Lua na casa espiritual tende a lhe motivar a expandir seus horizontes e a valorizar experiências que agreguem significado à sua vida.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

A fruição emotiva pode se aprofundar com a Lua no setor íntimo, o que lhe conecta com seus desejos e lhe faz buscar cumplicidade. Tente ser seletiva na exposição social, zelando por privacidade e atuando com diplomacia na gestão de conflitos, visto a tensão lunar com Saturno e Netuno.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É preciso evitar absorver as demandas e preocupações dos outros, sabendo definir limites precisos, pois Saturno e Netuno se estressam com a Lua. A tendência é que você fique sensível às necessidades das pessoas queridas com a Lua na casa dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É importante administrar as dificuldades com resiliência e sem dar espaço à melancolia. Procure atuar de forma diplomática, devido à tensão com Saturno e Netuno. Tente buscar estabilidade cotidiana pelo bem do seu bem-estar, visto a influência lunar no setor das rotinas e da saúde.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Tente disciplinar os gastos e atuar com cautela na gestão compartilhada de recursos, devido à tensão lunar com Saturno e Netuno. O emocional pode buscar satisfação no usufruto dos prazeres e nas interações com o entorno, considerando a passagem da Lua no setor social.