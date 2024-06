Horóscopo do dia (28/06): previsão do seu signo para hoje, sexta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta sexta, 28 de junho Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) Tente avaliar sua postura nas relações e identificar padrões de comportamento que alimentem vínculos abusivos, como alerta a tensão lunar com Sol e Vênus. A Lua Minguante na casa das amizades pode favorecer uma redução da exposição social em prol da valorização do círculo íntimo.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) É fundamental não se deixar envolver em conflitos de ego nas parcerias, visto a tensão lunar com Sol e Vênus. A vida profissional pode demandar capacidade analítica com a Lua Minguante na casa do trabalho para fazer mudanças que lhe ajudem a concluir atividades e dar andamento aos projetos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) Procure exercitar a autocrítica, o que lhe ajuda a aprimorar sua postura frente às dificuldades. A Lua Minguante no setor espiritual pode promover reflexões profundas que lhe conduzem ao cerne de determinadas questões essenciais à sua vida.