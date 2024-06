Horóscopo do dia (17/06): previsão do seu signo para hoje, segunda

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta segunda, 17 de junho Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) O céu da semana tem como destaque o ingresso de Sol, Mercúrio e Vênus na área material, o que aflora sua desenvoltura na gestão de recursos e em um contexto de economia criativa e sustentável. Tente fortalecer seu círculo de confiança, visto a Lua no segmento social-íntimo e sua fase cheia.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) É preciso harmonizar o círculo íntimo, visto a Lua no eixo família-relacionamentos e sua fase cheia. O céu da semana é marcado pela entrada de Sol, Mercúrio e Vênus em seu signo, o que pode lhe deixar confiante ao se expressar, além de socialmente acessível, o que ajuda na sua imagem pública.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) A introspecção e a discrição podem se revelar um caminho de cura emocional e fortalecimento interior, pois Sol, Mercúrio e Vênus ingressam na área de crise. Busque aprimorar o entendimento com as pessoas do entorno, visto a Lua no eixo comunicação-cotidiano e sua fase cheia.