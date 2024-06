Horóscopo de hoje, dia 11/06: previsão do seu signo para terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 11 de junho (11/06); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 11 de junho (11/06). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão entre Lua e Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure se conscientizar das limitações, buscando sair do conflito e aproveitar as opções de lazer que cabem no orçamento. O usufruto social tende a conflitar com a necessidade de economia, visto a tensão entre Lua e Urano. Ajustes são fundamentais para conciliar as responsabilidades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É importante saber ouvir, ao invés de se lamentar, a fim de compreender o entorno. As necessidades individuais tendem a conflitar com as coletivas, marcada pela tensão entre Lua e Urano. Mesmo que os desafetos aflorem e estremeçam os ânimos, você levanta a bandeira branca da paz.