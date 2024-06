Horóscopo do dia (05/06): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 5 de junho (05/06); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 5 de junho (05/06). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Mercúrio-Júpiter e a harmonia destes com Plutão.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

A expressão emotiva pode aflorar, favorecendo os afetos, mas Saturno tensionado demanda sobriedade diante das dificuldades. Procure adotar uma postura mentalmente aberta e comunicativa, visto o encontro Lua-Mercúrio-Júpiter e a harmonia destes com Plutão.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

A criatividade tende a ganhar força, mas é preciso não deixar a disciplina de lado. O encontro Lua-Mercúrio-Júpiter pode elevar sua capacidade de gestão, enquanto ativa seu senso de oportunidade em prol dos seus objetivos na carreira, devido a harmonia com Plutão.