Horóscopo do dia (03/06): previsão do seu signo para hoje, segunda

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta segunda, 3 de junho

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) Tente se reciclar e se abrir às oportunidades, como sinaliza a iminente Lua Nova. Os processos de autoanálise e o estabelecimento de estratégias em prol do enfrentamento dos desafios podem ser favorecidos, pois Mercúrio ingressa em seu signo e Marte segue para o setor de crise.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) Busque valorizar os vínculos fraternos e as ações articuladas em parceria, pois Marte segue para a casa das amizades. O momento pode motivar uma postura objetiva frente às dificuldades e aberta a novos aprendizados, pois Mercúrio adentra a área de crise, onde também se aproxima a Lua Nova.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) É importante se mostrar emocionalmente acessível, visto a iminente Lua Nova. Momento oportuno para articulação de parcerias, especialmente se motivadas por objetivos em comum e para atender às demandas de trabalho, já que Mercúrio adentra a área de amizades e Marte a profissional.