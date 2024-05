Horóscopo do dia (19/05): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 19 de maio (19/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 19 de maio (19/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é as energias tensionadas de Lua e Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure demonstrar equilíbrio emocional e fazer o possível para não entrar em atritos. As relações desenvolvidas no cotidiano tendem a ficar fragilizadas nesse momento de tensão Lua-Marte, o que pode gerar conflitos permeados pelo desejo de controle e pela intolerância frente às diferenças.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

O emocional e o físico estão interligados, por isso é preciso ter ações de autocuidado envolvendo ambos. As energias tensionadas de Lua e Marte podem trazer um alerta para a sua vitalidade, pois o estresse tende a impactar na sua qualidade de vida e na sua saúde. Cuidado!