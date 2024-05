Horóscopo do dia (08/05): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 8 de maio (08/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

A Lua Nova segue harmonizada a Vênus, Sol, Júpiter e Urano na área espiritual, podendo favorecer atividades que conciliem prazer e autoconhecimento. Convém se adequar suas rotinas aos acontecimentos, buscando se adaptar às transformações.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure fazer escolhas coerentes com seus valores. O fortalecimento interior promovido pelo encontro da Lua Nova com Vênus, Sol, Júpiter e Urano no setor íntimo tende a lhe deixar segura para sair da zona de conforto e experimentar novas situações.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Busque fortalecer o círculo de confiança, já que Lua e Plutão se harmonizam no eixo íntimo-familiar. Momento de reaproximações e redescoberta de afinidades, trazendo uma nova perspectiva às parcerias, pois a Lua Nova segue harmonizada a Vênus, Sol, Júpiter e Urano.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É importante somar esforços com as pessoas do entorno ao lidar com situações de mudança. Os encontros da Lua Nova com Vênus, Sol, Júpiter e Urano podem sugerir um momento de resgate de prazeres na vivência com o dia a dia, enquanto motivam o exercício criativo.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Convém ser seletiva nos gastos financeiros e conciliar os prazeres com a gestão do dia a dia. Os lazeres coletivos tendem a ficar em evidência com a Lua Nova harmonizada a Vênus, Sol, Júpiter e Urano na área social, o que favorece trocas culturais importantes.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Tente ser criteriosa na exposição pública, analisando muito bem seus contatos. O lar pode promover experiências interessantes envolvendo prazeres e a gestão da vida doméstica, como sugere o encontro da Lua Nova com Vênus, Sol, Júpiter e Urano na área familiar.