Horóscopo do dia (21/04): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 21 de abril (21/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Plutão, Mercúrio e Vênus.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure encarar as diferenças como forças complementares a serem somadas. As dinâmicas de poder tendem a ficar evidência em suas parcerias, o que exige inteligência emotiva e uma diplomática capacidade de negociação.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Busque atuar de forma objetiva e sem alimentar frustrações. Momento desafiador para lidar com imprevistos, o que gera mudanças de humor e conflitos com quem você compartilha responsabilidades, devido à tensão lunar com Plutão, Mercúrio e Vênus.