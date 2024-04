Horóscopo do dia (07/04): previsão do seu signo para hoje, domingo

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este domingo, 7 de abril Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) Momento oportuno para estar com quem você gosta e usufruir de prazeres culturais em grupo, promovendo bem-estar coletivo. Sua jovialidade pode se fazer presente frente à Lua Nova em harmonia com Vênus e o Sol na área de amizades, o que atrai o entorno para a sua companhia. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) Suas realizações podem ajudar com sua imagem pública. Suas metas profissionais tendem a se renovar em meio às conquistas, o que lhe faz aperfeiçoar suas capacidades e as parcerias desenvolvidas nesse âmbito, pois a Lua Nova encontra Vênus e o Sol na casa do trabalho. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) Você tende a se reconectar com a porção mais sensível do seu ser, o que lhe deixa solidária e humana. A Lua transitando em sua fase nova encontra Vênus e o Sol na área espiritual, o que sugere um momento favorável para expandir os horizontes culturais.